Кот добрался до смартфона хозяина и сделала селфи, которые развеселят любого - фото

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой парень из города Цинциннати в США обнаружил у себя на телефоне снимки, которые буквально вызвали восторг юзеров. Он разместил кадры в Twitter.

Кевин Руснак в социальной сети рассказал, что однажды забыл разблокированный смартфон на столе дома. Парень не успел о нем вспомнить, как до телефона добрался любопытный котик по кличке Добби.

Питомец с любопытством изучал гаджет и даже смог оставить хозяину несколько забавных селфи. У кота получилось лапами включить камеру и во всей красе запечатлеть себя. Разумеется, когда молодой человек обнаружил такие кадры, то смеялся очень долго, а потом понял, что должен поделиться фотографиями с миром.

What happens when you leave your unlocked phone on the kitchen counter? Your cat steps on it and starts taking selfies. #CatsOfTwitter #cats pic.twitter.com/VZhdVGyIuy — Kevin Rusnak (@aerohistorian) September 25, 2020

Мужчина не прогадал, ведь селфи его котика никого не оставили равнодушным и способны развеселить любого. Неудивительно, что пост в Twitter быстро собрал тысячи лайков и ретвитов. -0-