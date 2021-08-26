Кот хотел тихонько рассказать секрет собаке, но их заметили - забавное видео!

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26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на YouTube разметили уморительные кадры, которые пришлись по душе пользователям сети.Мужчина из США завел себе котика по кличке Арчи. У хозяина уже был пес Клео и человек переживал, что животные не уживутся. Парень долго думал и придумывал способы выходы из такой ситуации, но один момент все изменил.Однажды человек зашел в комнату и стал свидетелем очень забавной картины. Котик на задних лапах приблизился к уху собаки, а та с невозмутимым видом "слушала" его. По всей видимости, кот хотел тихонько рассказать секрет своему новому соседу, но их заметили. Благо, хозяин смог все записать на видео, из-за чего получилось очень забавное видео. -0-