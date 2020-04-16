Кот и попугай: 8 лет вместе – видео

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пользователям youtube приглянулся попугай, сидящий на спине кота и пытающийся его "расшевелить". Последний, в свою очередь, невозмутимо дремлет, не обращая внимания на происходящее.

Хозяйка питомцев прокомментировала видео: "Сначала в доме появился волнистый попугайчик Кеша, через месяц котенок Марсик. Котик и попугай выросли вместе, с детства живут в одной квартире. Обоим по 8 лет. Кешу выпускаем полетать на 1-2 часа в день, когда как получается. Марсик спит в день по 15-18 часов, как положено коту".

Подписчиков канала поразила необычная дружба животных. Видео набрало много лайков и комментариев: "Миленькие, любименькие, красивенькие, обожаю этих двух друзей", "Необычная дружба попугайчика и кота. Никто никого не боится, и никто никого не ест!", "Это нереальная любовь! Марсик и Кеша, вы суперские!".-0-