Кот играет в аэрохоккей - видео

Скриншот из видео
25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В интернете появился забавный ролик с котом, играющим в аэрохоккей.
Питомец ходит по игровому полю и старательно пытается забросить шайбу в ворота. Вместо клюшки он использует свои лапы.
Хозяин кота поделился советом с теми, кто захочет предложить своему четвероногому другу такую же игру. Мужчина рассказал, что для лучшего скольжения следует постричь когти животному.
Пользователей сети развеселило видео. В комментариях подписчики высказали мнение, что коту нужно вступить в Национальную хоккейную лигу.-0-