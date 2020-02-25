Кот или собака? Фотография домашнего питомца озадачила пользователей сети

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Извечное противостояние кошатников и собачников похоже подошло к концу. На Reddit разместили фото домашнего питомца, который одновременно похож и на кота, и на собаку. Внимание на фото обратило издание BoredPanda.
Снимок вызвал бурное обсуждение. Одни считают, что это песик. В свою очередь, любители пушистых уверяют, что животное принадлежит к роду котов. Никто не может дать точный ответ, и тема на Reddit быстро стала вирусной.
Впрочем, это не помешало самым активным юзерам придумать массу шуток и мемов на эту тему. Кот или собака: что думаете вы?
"Заведете кота или собаку?" - "ДА", "Просто дайте мне немного пьяного мини-лиса медведя", "Корги смешали с британской короткошерстной кошкой", - написали пользователи Reddit. -0-