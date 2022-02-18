Кот из США любуется рыбками под водой, при этом не ныряя - удивительные кадры!

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Владелец милого котика из США заметил у своего питомца одну интересную привычку. Кадры опубликовали в TikTok.

Мужчина понял, что его кот по кличке Джаспер обожает наблюдать за рыбками. Это занятие буквально завораживает пушистика, поэтому мужчина решил сделать ему небольшой презент, который в итоге прославил питомца в сети.

Житель США смастерил небольшой аквариум для рыбок, на дне которого располагался куб, который стал "окном" в подводный мир. Просунув в него голову, кот фактически оказывался под водой и мог по полной насладиться шоу с рыбками, при этом даже не ныряя. Разумеется, идея привела в восторг многих юзеров, которые посмотрели удивительные кадры с питомцем огромное число раз.-0-

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