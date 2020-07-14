Кот-клептоман сделал свою хозяйку знаменитой в Facebook

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из США поделилась в Facebook забавной историей, которая быстро набрала популярность. Внимание на нее обратило издание BoredPanda.

Жительница Луизианы Хизер Барди рассказала юзерам, что каждый день на пороге ее дома стала появляться чья-то одежда. Несколько недель девушка находила футболки, носки, шорты, полотенца и нижнее белье.

Она уже решила, что кто-то из соседей терял свою одежду, когда возвращался домой в веселом состоянии, однако кое-что не давало Хизер покоя: вещи пахли стиральным порошком и были очень чистыми.

В один из дней камеры видеонаблюдения дали разгадку этим таинственным появлениям одежды на пороге дома. Оказалось, что виной всему кот-клептоман по кличке Адмирал Галактикот. Пушистик оказался воришкой, который принялся таскать различные вещи соседей.

После выяснения всех деталей, девушка принялась искать хозяев одежды в Facebook, что и сделало ее пост очень популярным. Кроме этого, Хизер рада, что вместо мертвых мышей и птиц ее питомец принялся приносить одежду. -0-

Фото BoredPanda