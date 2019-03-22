Кот наказал хозяина за плохое исполнение песни группы Queen

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пользователи сети активно обсуждают видео, на котором кот нападает на мужчину, который недостаточно хорошо исполняет песню группы Queen. Видео на своем
Грег Молик лежа на кровати решил спеть кусочек из песни "Under Pressure" группы Queen и заметил, что его домашний любимец очень подозрительно на него смотрит. Чем дольше пел Грег, тем ближе и осторожнее к нему приближался кот.
В результате Харви, так зовут кота с тонким музыкальным вкусом, спустя 30 секунд пения хозяина набросился на него и начал кусать за руку. Грег продолжал петь и снимать происходящее на видео. Кот успокоился и перестал его кусать только тогда, когда мужчина перестал петь.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3925 BYN
|2.385 BYN
|2.385 BYN
|USD
|2.0963 BYN
|2.1 BYN
|2.106 BYN
|RUB
|3.2894 BYN
|3.281 BYN
|3.294 BYN