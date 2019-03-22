Кот наказал хозяина за плохое исполнение песни группы Queen

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пользователи сети активно обсуждают видео, на котором кот нападает на мужчину, который недостаточно хорошо исполняет песню группы Queen. Видео на своем YouTube-канале выложил хозяин кота.

Грег Молик лежа на кровати решил спеть кусочек из песни "Under Pressure" группы Queen и заметил, что его домашний любимец очень подозрительно на него смотрит. Чем дольше пел Грег, тем ближе и осторожнее к нему приближался кот.

В результате Харви, так зовут кота с тонким музыкальным вкусом, спустя 30 секунд пения хозяина набросился на него и начал кусать за руку. Грег продолжал петь и снимать происходящее на видео. Кот успокоился и перестал его кусать только тогда, когда мужчина перестал петь.-0-