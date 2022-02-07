Кот научился здороваться с хозяевами, и это прославило его в сети - забавное видео!

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Камера видеонаблюдения смогла запечатлеть забавный момент с участием котика, который не забывает о банальных правилах приличия. Ролик опубликовали в TikTok.

Пушистик по кличке Артур насмотрелся на своих хозяев, которые при каждой встрече здороваются друг с другом. Разумеется, животное переняло привычку и теперь каждый раз, возвращаясь домой, делает то же самое. Точнее, питомец заходит в жилище и произносит отчетливое "Хэллоу!" (с англ. - "привет").

Этот момент пришлось запечатлеть на скрытую камеру, ведь вся семья хозяйки четвероного не верила ее рассказам. Впрочем, теперь доказательства есть, а соцсети буквально пришли в восторг только от одного просмотра забавного видео.-0-

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