Кот недолюбливает фен, и реакция животного просто бесподобна (Видео)

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно девушка из Чили собиралась на свидание и решила посушить волосы. Для этого она взяла фен, но дальше стала свидетельницей забавной ситуации.

Девушка бросила устройство на кровать, что явно не понравилось ее коту. Питомец сразу же решил обезвредить "врага". Сначала животное ударило своего "противника" лапой, а после яростно зашипело.

Все происходящее девушка записала на видео и опубликовала кадры на YouTube. Кот явно недолюбливает фен, однако реакция питомца оказалась бесподобной, что пришлось по вкусу многим пользователям сети.-0-