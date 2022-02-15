Кот необычно погладил кролика, но ушастый оказался тем еще плохишом - забавное видео!

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно хозяева котика и кролика из Новой Зеландии смогли снять любопытное видео, которое привлекло внимание юзеров.

Семья мирно проводила время дома, когда питомцы захотели, чтобы хозяева уделили им внимание. На кушетку, где отдыхала хозяйка, уселся черный кот по кличке Поппи, а после к ним подобрался кролик Монти. Так получилось, что кот начал своим хвостом "гладить" малыша-кролика, однако ушастый оказался тем еще плохишом.

В какой-то момент Монти решил совершить атаку на ногу хозяйки и попытался укусить ее за пятку. Этот момент напугал кота и повеселил юзеров, которые не упустили возможности посмотреть кадры огромное число раз.-0-

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