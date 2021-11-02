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Калейдоскоп
02 ноября 2021, 05:00

Кот-ниндзя похвастался перед хозяином своими навыками и разбил телевизор (Видео)

Фото Goodfon
Фото Goodfon

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На днях молодой человек из Республики Корея поделился забавными кадрами, которые ему удалось сделать в один из вечеров.

Парень мирно сидел дома и просматривал социальные сети в телефоне. Такое положение дел устраивало человека, но не его питомца. Кот-ниндзя не мог сидеть на одном месте, поэтому решил похвастаться перед хозяином несколькими своими навыками. В какой-то момент животное отталкивается от телевизора и прокатывается по полу. Хозяин не обращает внимание, что не понравилось пушистику.

Кот-ниндзя решил повторить трюк, но в этот раз сильнее ударил лапами по телевизору и тот рухнул на пол. Этот момент точно привлек внимание хозяина, а юзеры были удивлены способностями кота-ниндзя. Это и не удивительно, ведь за короткое время ролик посмотрели внушительное число раз. -0-

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видео животные Республика Корея
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