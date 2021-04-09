Кот-ниндзя попытался украсть суши, но только развеселил соцсети (Видео)

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в TikTok хозяйка хитрого кота опубликовала ролик, который быстро приобрел популярность.

Девушка заказала суши и наслаждалась лакомством, когда к ней решил присоединиться котик. Питомец, судя по виду, очень хотел отведать суши, однако понимал, что хозяйка точно будет не рада этому. Тогда он нашел выход, который и развеселил соцсети.

Питомец закрыл глаза и медленно начал тянуться лапкой к суши. Разумеется, девушка убрала конечность любимца от еды, а необычный прием кота-ниндзя стал предметом шуток в сети. Неудивительно, что кадры быстро собрали почти 3,5 миллиона просмотров. -0-