Кот-ниндзя стащил вкусняшку прямо из-под носа мужчины и удивил всех (Видео)

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно девушка в TikTok опубликовала очень забавный ролик, который понравился юзерам.

Молодой человек блогерши уже заканчивал трапезу, когда у него на плече оказался кот. Пушистик тоже хотел перекусить, поэтому сначала решил прибегнуть к хитрой тактике и стал выпрашивать угощение своим лучшим взглядом.

Парень не обращал внимание на питомца, поэтому кот-ниндзя решил заполучить вкусняшку самостоятельно. В тот момент, когда мужчина подносил еду ко рту, кот одним ловким движением лапы перехватил ее и поспешил скрыться, чтобы насладиться добычей. Ролик повеселили юзеров и за короткое время собрал почти миллион просмотров.-0-

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