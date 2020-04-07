Кот-ниндзя застал хозяина врасплох - видео

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пару месяцев назад житель США стал хозяином нескольких милых котят, однако он не подозревал, на что подписался.

Один из малышей оказался очень активным, в нем проснулся инстинкт хищника, а также кот стал проявлять навыки ниндзя. Хозяин начал замечать, что пушистик любит нападать на людей из засады и укрытий. Одну из таких "атак" человеку удалось заснять на видео.

Сегодня житель Нью-Йорка раздал всех приемных котят в добрые руки, и они обрели любящие семьи. Однако кот-ниндзя достался маме с тремя детьми, и парень даже боится предположить, что происходит у них дома.-0-