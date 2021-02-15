Кот очаровал соцсети своей реакцией на первый снег - очень забавное фото!

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на Reddit один из пользователей поделился забавным снимком, который привлек внимание юзеров.

Молодой человек обожает животных, но особенно любит питомцев своей возлюбленной - двоих котов. Сам пользователей из Нидерландов и несколько дней назад там выпало очень много снега. Разумеется, это мало чем могло впечатлить человека, однако один из котиков по кличке Гизмо был очень удивлен, увидев обновленный пейзаж за окном.

Фото Reddit

Парень смог запечатлеть на фото удивленного питомца, а кадр загрузил в сеть. Спустя пару дней интернет был очарован котиком и его реакцией на первый снег. Неудивительно, что снимок быстро собрал тысячи лайков и массу забавных комментариев. -0-