Кот показал мастер-класс, как надо отдыхать перед насыщенным днем - видео

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всем известно, что коты большую часть своей жизни проводят во сне. Инстинкты хищника, заложенные природой, призывают этих животных набираться сил для охоты. Автору видео в Youtube удалось заснять, как любит отдыхать его домашний питомец.

В ролике белый кот спит на стуле, уткнувшись носом в плюшевую мышку, а его задние лапы протянуты к теплой батарее.

Хозяин прокомментировал:

"Три совета от кота для правильного релакса:

1. положить под голову любимую мышку

2. положить лапки на теплую батарею

3. выбросить из головы все мысли и расслабиться".

Забавный питомец привлек внимание пользователей Youtube. Многие высказали свой восторг и умиление в адрес сонного животного: "Какая милота, спит Артик с мышкой! Чудесный пушистик! Спасибо вам большое за позитив! Прелесть!", "Мечта любой кошки, ноги в тепле и еда под боком, когда голодный проснешься", "Мне захотелось спать, как этому коту, но я себя сдерживаю, сегодня еще многое надо успеть", "Какая прелесть: у котика мышка - любимая игрушка".-0-