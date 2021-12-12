Кот покорил всех своим видом, ведь он точная копия знаменитого пушистика из "Шрека"

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юзеры Instagram всегда рады посмотреть на милых и забавных животных, но этот котик достоин особенного внимания.

Хозяин питомца по кличке Писко завел для своего любимца страницу в соцсети и она мигом стала популярна. Конечно, подобных котиков в сети огромное количество, но этому экземпляру хватит одного взгляда, чтобы покорить сердце каждого подписчика. Все дело в его потрясающих глазах и внешности, которая практически точь-в-точь повторяет знаменитого пушистика из мультфильма "Шрек".

Эти большие глаза и милый вид помогают Писко заполучить внимание и любую вкусняшку. Многим даже кажется, что точная копия знаменитого персонажа из анимации - это рисунок, однако хозяин питомца доказывает, что все реально. У пушистика появились настоящие фанаты, а на его страницу в Instagram уже подписаны более 620 тыс. человек. Это и не удивительно, ведь перед этими глазками невозможно устоять!-0-