Кот попробовал мороженое, а его реакция рассмешила сеть - видео

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Домашние животные всегда радуют своих хозяев, однако этот кот превзошел все ожидания и заставил пользователей сети кататься по полу от смеха.

Парень из Канады решил дать своему домашнему коту немного мороженного. До этого он никогда не пробовал этого лакомства, поэтому его реакцию решили записать на видео. Автор ролика подносит чуть-чуть мороженого к коту, тот слизывает его и начинается самое интересное.

Реакцию кота стоит увидеть, ведь она не только рассмешила миллионы пользователей сети, но и достойна самых престижных кинонаград мира.-0-