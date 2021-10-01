Кот прервал запись видео для соцсетей и в миллионы раз улучшил его - шикарно!

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно брат и сестра из города Танауан на Филиппинах хотели записать видео для соцсетей, однако что-то пошло не так. Кадры разместили на YouTube.

Парень и девушка поставили телефон, а после начали танцевать ради просмотров и лайков. Видно, что люди выкладываются, однако их запись прервал домашний кот по кличке Бу. Пушистик влез в кадр и, даже не напрягаясь, в миллионы раз улучшил ролик.

В самый разгар танца перед объективом появляется рыжий питомец и начинает облизываться. Этот момент не оставил шанса юзерам, которые без улыбки и смеха не смогли смотреть кадры. Неудивительно, что ролик быстро собрал огромное число просмотров. -0-