Кот придумал хитроумный план, чтобы не идти гулять - видео

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожалуй, "Оскара" достойны не только выдающиеся актеры, но и этот кот.

Питомец не очень любит гулять, однако хозяин заставляет его выходить на улицу. Поэтому кот решил подключить все свое актерское мастерство, чем и покорил пользователей сети.

Животное придумало хитроумный план, который помогает ему не выходить из дома. Как только хозяин надевает на питомца ошейник и поводок, то он сразу же прикидывается мертвым и падает на бок.

Разумеется, о какой прогулке может идти речь, когда хозяева кота катаются по полу от смеха, а ролик с участием "мертвого" кота набирает миллионы просмотров и покоряет сердца пользователей сети. -0-