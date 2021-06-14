Кот-приколист напугал сородича неожиданной встречей и рассмешил сеть (Видео)

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на YouTube появились уморительные кадры, которые никого не оставили равнодушными.

Житель США записал на видео своего котика по кличке Люмос. Питомец наблюдал за окружающим миром через окно, даже не догадываясь, что в траве притаился соседский кот-приколист Бэтмен.

Домашний питомец автора ролика сидел на подоконнике, когда в стекло двумя лапами ударил другой кот. Этот момент напугал сородича, из-за чего тот поспешил быстрее убежать, выбив камеру из рук человека. Пользователи посмеялись от души с видео, а также посмотрели неожиданную встречу котов десятки тысяч раз. -0-