Кот приносил домой мышей и птиц, но потом началось нечто странное

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из Англии Салли Белл является хозяйкой кота по кличке Эйвери, который стал совершать странные вещи. Внимание на историю обратило издание Daily Star.

Женщина рассказал, что ее питомец всегда был охотником и часто приносил домой птиц, мышей и даже лягушек. В один день все изменилось и девушка начала находить предметы, которые совсем не свойственны ее питомцу.

Котик принялся тягать домой детские очки для плавания. Первый раз, когда женщина обнаружила "добычу" питомца, она не обратила на это внимание. Однако кот не останавливался и через несколько дней дома у Салли уже появились целых восемь пар. Причем, что больше всего удивило женщину, рядом с домом нет никакого водоема и бассейна.

Жительница Англии попыталась с помощью соцсетей найти владельцев предметов, однако ее поиски не дали результатов. Впрочем, история развеселила юзеров сети, из-за чего пост быстро стал популярным. -0-