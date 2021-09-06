Кот просто хотел прыгнуть на шкаф, но чуть не разнес весь дом (Видео)

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно девушка из России опубликовала на YouTube забавные кадры с участием своего котика.

Белый питомец забрался на комод и это заметила хозяйка. Жительница Москвы поняла, что ее кот сейчас попытается запрыгнуть на шкаф, поэтому включила камеру. В кадр попала подготовка питомца и вот он совершает прыжок, однако все идет не по плану.

Котик просто хотел оказаться на шкафу, но едва не разнес весь дом. Во время своего трюка животное зацепило картины на стене. Конечно, предметы декоративного искусства принялись падать, что и вызвало эмоциональную реакцию девушки. С другой стороны, прыжок кота на шкаф был выполнен на высший бал, а ролик повеселил юзеров. -0-