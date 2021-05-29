Кот, разговаривающий во сне, повеселил юзеров сети

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парочка из Австралии приютила у себя милого кота, а после начала делиться видео с ним на YouTube.

Кота по кличке Эрни спасли с улицы, когда он был совсем маленьким. Малыш подрос и стал проявлять характер. Спустя время хозяева стали замечать, что при чиханье кот злится и начинает шипеть на людей. Впрочем, никакую агрессию питомец не проявлял, а вот самое интересное начинается во сне.

Когда пушистик засыпает и ему мешают отдыхать, то он начинает мяукать, не просыпаясь. Парочка решила записать на видео кота, который разговаривает во сне, и повеселила юзеров сети. За непродолжительное время кадры посмотрели сотни тысяч раз. -0-