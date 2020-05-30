Кот сделал видео вирусным, когда решил пройти через священника

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Twitter Кентерберийского собора появилось видео, которое быстро набрало огромную популярность в сети. Все дело в местном котике, который очень удачно вошел в кадр.

Во время утренней молитвы преподобный сидел на скамье и обращался к пастве. В этот момент в кадр вошел местный котик Лео, который привлек к себе внимание. Преподобный продолжил свою речь, а питомец Кентерберийского собора отправился к настоятелю и залез под подол сутаны священника.

Leo the cat has been getting up to mischief again! Did you spot this moment in Morning Prayer last week? #Caturday pic.twitter.com/xZXDsAQxWW — Canterbury Cathedral (@No1Cathedral) May 23, 2020

Мужчина даже не сбился с мысли и продолжил речь, а вот пользователи сети пришли в восторг и принялись шутить: "Это портал в Нарнию!", "Он думал, что это исповедальня, чего пристали", "Просто это КОТолик". За несколько дней видео посмотрели более 2,2 миллионов раз.-0-