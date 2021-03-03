Кот "сломал мозг" юзерам своей неопределенностью (Видео)

Скриншот из видео
3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на YouTube загрузили ролик, который привлек внимание людей и вызвал бурное обсуждение.
На видео попал котик из России, который "сломал мозг" многим пользователям. Все дело в его положении тела, которое и озадачило зрителей.
Питомец лежал на диване, когда захотел встать, однако он никак не мог определиться, в какую же сторону ему встать. В итоге получился забавный ролик, ведь одной половиной тела кот сидит нормально, а вот с остальная часть оказалась повернута не в ту сторону. -0-