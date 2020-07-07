Кот стал звездой соцсетей, когда показал свою вечно грустную мимику - фото

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из Китая прогуливалась по городу, когда заметила очень интересного уличного кота, передает BoredPanda.

Женщина увидела очень грустного пушистика и поспешила сфотографировать его. Разумеется, она не могла оставить такие забавные снимки себе и поделилась кадрами в социальной сети.

Девушка даже не предполагала, что вечно грустный кот станет звездой соцсетей, а пользователи посмотрят кадры за несколько дней более двух миллионов раз. Как позже выяснилось, окрас пушистика создает очень забавное первое впечатление, что отметили юзеры в комментариях.

Другие, напротив, написали, что в этом коте узнали себя, а также сравнили его с популярной субкультурой из начала двухтысячных. В свою очередь, самые активные пользователи начали делать из героя снимков мемы. -0-

Фото BoredPanda