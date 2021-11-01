Кот так спрятался среди игрушек, что практически никому не удалось его найти – справитесь? (Видео)

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка давно ведет в TikTok страницу, на которой показывает жизнь своих пятерых котов. В очередной раз блогерша пыталась собрать всех питомцев в одном месте, но один из них потерялся.

Женщина бросилась искать своего пушистика по кличке Ларри и обнаружила его в самом неожиданном месте. Тогда она решила поделиться своими эмоциями и необычным открытием с юзерами, однако практически никому не удалось найти питомца с первого раза.

Кот так спрятался среди игрушек, что потребуется не одна попытка, чтобы отыскать проказника. Как оказалось, тот только высунул нос и буквально слился с общей композицией. Впрочем, это только прибавило популярности видео, ведь юзеры принялись с энтузиазмом искать четвероного любимца, что и принесло кадрам более 8,6 миллионов просмотров. -0-