Кот так жадно ел корм, что рассмешил миллионы и стал звездой – видео

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хозяин кота по имени Люк запечатлел трапезу своих питомцев, которая быстро стала вирусной после публикации в Twitter.

Парень насыпал огромную миску корма и позвал своих котов кушать. Разумеется, пушистики обрадовались еде, но один из них решил пожадничать. Кот подошел к корму и ртом, как экскаватором, стал есть.

what in the world kind of pig cat eats like this pic.twitter.com/q1LojIN6bY — Luke in Philadelphia (@tramL116) June 13, 2020

Этот момент очень позабавил пользователей сети. Одни принялись сравнивать кота с бегемотом или змеей, а другие, напротив, решили показать забавные моменты со своими домашними питомцами. Ролик посмотрели более 8,4 миллионов раз. -0-