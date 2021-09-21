Кот-танцор от души повеселил не только хозяев, но и юзеров YouTube (Видео)

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад на YouTube загрузили интересный ролик, который привлек внимание пользователей видеохостинга.

Люди мирно ужинали в своем доме в США, когда заметили питомца по кличке Клео. Кот занял позицию на стойке и после начал делать движения, которые походили на танец.

Кот-танцор для пущего эффекта решил использовать столб как шест и эта картина просто не оставила шанса юзерам. Сначала в ролике задорно смеется хозяйка котика, а после смех уже не смогли сдержать пользователи YouTube. Разумеется, кадры привлекли внимание и быстро собрали десятки тысяч просмотров. -0-