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Калейдоскоп
06 августа 2020, 05:00

Кот, тебе нормально? Пушистик нашел отличное место для отдыха - видео

Фото Twitter
Фото Twitter

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Любопытными кадрами поделилась девушка из Новой Зеландии. Она смогла запечатлеть котика, который в буквальном смысле оседлал пони. Видео было опубликовано на YouTube.

В подписи к ролику женщина рассказала, что спасла двух пони по кличке Марли и Эйми. Животные отлично устроились на ферме девушки. Также за несколько лет их никто из детей, которые учатся верховой езде, не смог оседлать.

Ни у кого из людей не получилось, а вот кот по кличке Макс справился с задачкой. Он нашел отличное место для отдыха и теперь релаксирует там каждый день. Вы могли подумать про удобный пуфик или место рядом с пони, однако пушистик решил пойти дальше и забронировал для себя спину мини-лошади. Он с удовольствием катается каждый день и даже успевает поспать. Пони, в свою очередь, выглядит так, будто и не в курсе, что у нее на спине "пассажир".

Ролик пришелся по вкусу пользователям сети, которые посмеялись и умилились кадрам, а хозяйка животных призналась, что теперь Макс каждое утро мяукает, но не для того, чтобы получить еду, а чтобы расслабиться на своем "любимом месте". -0-

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