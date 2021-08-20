Кот Тимофей обожает мультики, вот только телевизор идет на кухне - приходится изворачиваться! (Видео)

Кот Тимофей обожает мультики, но телевизор шел только на кухне, поэтому ему пришлось изворачиваться. Котик сел на задние лапы и устремил голову к фильму, из-за чего получилось просто уморительная картина. Благо, девушка успела все записать на видео, а кадры от души повеселили юзеров сети. -0-









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20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из России записала на видео любопытную картину, которую она заметила у себя на кухне. Кадры разместили на YouTube.Россиянка занималась домашними делами, а на кухне по телевизору шел знаменитый мультик. В какой-то момент женщина отвлеклась и вышла в другую комнату, но когда вернулась на кухню, то обнаружила своего питомца.