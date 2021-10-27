Кот услышал странный звук и подскочил на задние лапы - уморительные кадры! (Видео)

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На днях девушка из Чили опубликовала на YouTube кадры с участием своего котика, которые очаровал пользователей сети.

Женщина пояснила, что проводила время дома вместе со своим питомцем. В какой-то момент пушистик услышал странный шум и сразу же отреагировал на это. Причем, получилось у него это очень уморительно, ведь кот подскочил на задние лапы и замер в таком положении.

Простояв на задних лапах около двух минут, котик понял, что ему ничего не угрожает и вернулся в исходное положение, однако этого хватило, чтобы от души развеселить юзеров сети. -0-