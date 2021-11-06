Кот-везунчик спрятался в двигателе фургона, проехал более сотни километров и не пострадал

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Удивительная история произошла с пушистиком из Великобритании, который, возможно, использовал весь запас своей удачи. Внимание на историю обратило издание Daily Mail.

Несколько дней назад мужчина по имени Дуэйн Офоэме поехал на своем фургоне по делам. Вместе с англичанином отправились в путь двое коллег и один "безбилетник". Водитель и пассажиры прибыли в место назначение, проехав более сотни километров, и услышали мяуканье из-под капота. Разумеется, все были удивлены, ведь в двигателе они обнаружили котенка.

Кот-везунчик спрятался в фургоне и боялся людей, однако не пострадал. Его вытащили из машины и передали ветеринарам. Теперь малыш ищет новый дом, а необычная история привлекла внимание юзеров сети. Многие из людей уже выразили желание приютить кота-везунчика к себе. -0-