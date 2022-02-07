Кот во время отдыха так расслабился, что это стало одним из забавных интернет-фейлов (Видео)

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из Великобритании хотела сделать милое видео со своим питомцем, а в итоге рассмешила огромное число юзеров YouTube.

В один из дней хозяйка пушистика вернулась домой и застала своего питомца в очень интересном положении: котик расслаблялся на просторной коробке. Конечно, женщина не смогла пройти мимо и решила добавить релакса, начав чесать пушистика. Тот был не против такого развития событий, однако дальше с животным по кличке Мистер Заба произошло то, что стало одним из забавных интернет-фейлов.

Четвероногий так увлекся, что начал переворачиваться, чтобы ему почесали животик. Пушистик не учел, что коробка конечна, и рухнул с нее, перепугав девушку и изрядно повеселив пользователей. Кадры пришлись по вкусу юзерам YouTube, ведь те за короткое время посмотрели ролик огромное число раз.-0-

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