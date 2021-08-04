Кот ворвался на бейсбольный матч и сорвал овации всего стадиона (Видео)

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забавный случай произошел во время бейсбольной встречи между командами Baltimore Orioles и Yankees в США. В самый разгар состязания на стадион ворвался кот и приковал к себе все внимание. Момент из трансляции опубликовали на YouTube.

Команда Yankees проигрывала шесть очков, но на четыре минуты матч пришлось прервать, ведь на поле появился кот. Пушистик начал бегать по арене, а также привлек к себе все внимание стадиона. Болельщики были в восторге от полосатого кота. Настоящие овации ему удалось сорвать, когда стюарды неудачно попытались его поймать. После этого кот сам покинул стадион.

Разумеется, это стало одним из самых ярких моментов встречи, а кадры, размещенные в сети, быстро набрали популярность и привлекли внимание юзеров. -0-