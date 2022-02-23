Кот захотел проверить хозяйку в ванной, но что-то пошло не так (Видео)

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из США сделала забавные кадры с участием своего котика, который повеселил YouTube.

Американка решила расслабиться и полежать в ванне. Но за нее стал переживать питомец. Котик пробрался в комнату и принялся проверять состояние своей хозяйки. Сначала четвероногий изучил одну сторону ванны, а затем отправился проверять другую, однако что-то пошло не так.

Пушистик забрался на противоположный бортик, выбраться с которого оказалась непростой задачей. Он долго размышлял, как лучше пройти, но в последний момент не удержался и рухнул в воду. Проверка котика закончилась неудачей, которая от души повеселила сеть.-0-

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