Кота впервые вывели на пляж, а его реакция восхитила соцсети – видео

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из Таиланда жарким утром вышла на прогулку по пляжу. Спустя несколько минут ей повстречался кот, которого впервые вывели к морю, сообщает World of Buzz.

Разумеется, она не смогла пройти мимо животного и сделала несколько кадров, которые восхитили пользователей Facebook. На фото засняли радостную улыбку пушистика, который, по словам хозяйки, очень удивлен видами у моря. Во время выхода на пляж с мордочки кота не сходила улыбка, которая пленила своей милотой десятки тысяч пользователей сети.

Люди с энтузиазмом хвалили необычного котика и его неподражаемые эмоции, а самые заботливые позаботились о безопасности. Они попросили хозяйку питомца не выпускать его на жаркое солнце. Пост с фотографиями быстро стал вирусным и собрал множество восторженных комментариев. -0-

Фото WorlaofBuzz