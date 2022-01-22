Котенок-музыкант покорил YouTube

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пушистый питомец сыграл на синтезаторе и стал героем сети.

Ролик с котенком, которого привлек музыкальный инструмент, размещен на одном из YouTube-каналов. Маленький "музыкант" настолько увлечен процессом, что даже не замечает камеру. Он с любопытством нажимает на клавиши, внимательно слушая их звучание.

Понравилось ли котенку собственное выступление – остается загадкой. Но сказать можно точно, что домашние питомцы – еще те артисты! Ранее мы писали о попугае, который поет в душе и старательно хвалит себя.-0-

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