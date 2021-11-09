Котенок очень мило пытается не уснуть – все узнали себя по утрам! (Видео)

Скриншот из видео

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно хозяин милого котенка из Таиланда разместил на YouTube кадры с участием своего питомца и умилил сеть. Однажды утром мужчина встал на работу, а вместе с ним проснулся его белый и пушистый котенок. Питомец принялся следить за сборами хозяина, однако побороть сон животному так и не удавалось. Каждую минуту котенок пытался не уснуть и едва не падал на стол. Пользователи умилились кадрами и посмотрели их внушительное число раз, однако большинство людей отметили, что на кадрах они узнали себя по утрам!-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!