Котенок проехался верхом на черепахе (Видео)

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пользователь YouTube разместил на своем канале ролик с домашними питомцами, которые удивили многих подписчиков.

Пока черепаха Тортила прогуливалась по комнате, за ней наблюдал котенок. Вскоре ему в голову пришла отличная идея - прокатиться на рептилии верхом…

Зрители были впечатлены сообразительностью котенка. Ролик быстро набрал много лайков. Кое-кто даже нашел в этом сходство с известным советским мультиком: "Покатай меня, Большая черепаха!", "Львенок и его большая черепаха. Осталось песенку спеть вдвоем". -0-