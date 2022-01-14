Котенок, снежинки и счастье! Любопытный питомец умилил YouTube

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Видеть счастье в мелочах могут и животные! Судя по видео, которое размещено на YouTube, котенок впервые и с восторгом наблюдает за снегом. Его эмоции вызывают умиление.

Происходящее за стеклом настолько поразило котенка, что он даже встал на задние лапы. А чтобы лучше разглядеть снежинки, питомец старается изо всех сил подняться как можно выше. Рядом с пушистым малышом за явлением природы наблюдает питомец взрослее. Кот или кошка также проявляет интерес к снегу, но более сдержанно.-0-