Котик изучал новую квартиру и едва не разнес там все (Видео)

Скриншот из видео

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На днях девушка из Канады разместила на YouTube интересные кадры, которые впечатлили многих людей. Женщина рассказала, что переехала вместе с семьей и котиком по кличке Луна в новую квартиру. Конечно, автор видео была рада такой смене обстановки, а вот питомец поддался любопытству. Животное принялось с интересом изучать все вокруг, но в какой-то момент кот забрался слишком высоко. Киса исследовала новую квартиру, однако едва не разнесла там все, ведь в ролике можно увидеть, как кошка падает с кухни. Кадры повеселили юзеров и вызвали сильные эмоции у многих зрителей. Неудивительно, что за короткое время кадры посмотрели огромное число раз. -0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!