Котик не очень рад незваным гостям - уморительное видео!

Скриншот из видео
24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из Индии запечатлела на видео забавный момент с участием своего котика по кличке Луна, который заставил улыбнуться весь YouTube.
Девушка вместе с мамой построила для питомца небольшой домик из коробок. Как и положено, в нем есть окна, двери и, конечно, главный житель. Питомец обожает проводить время в своем "жилище" и очень остро реагирует на гостей.
Девушка включила камеру и решила записать на видео встречу гостей, а получилось запечатлеть уморительный момент. Котик не очень был рад незваным гостям, а реакция от души повеселила сеть.-0-
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