Котик ночью захотел ласки и пошел на все, чтобы получить ее от хозяйки - забавное видео

Фото The Dodo

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в TikTok хозяйка целеустремленного котика по кличке Отис поделилась забавными кадрами, которые быстро набрали популярность. В объектив камеры попала одна из бессонных ночей девушки. Около полуночи к ней в комнату пришел черно-белый пушистик, который очень хотел человеческих обнимашек и ласки. @meowscott All in a nights rest ???????? #siberiankitten #siberiankittensoftiktok #siberiancat #sleeplessnight #foryoupage ♬ original sound - meowscott Разумеется, спящая хозяйка не стала помехой для питомца. Усатик пошел на все, чтобы заполучить немного обнимашек и не собирался лишаться этого даже ночью. Питомец прыгал на авторе ролика, бегал вокруг, лежал на груди и руках, пытаясь всеми силами разбудить девушку. Все длилось до половины пятого утра, а пользователи сети повеселились и поддержали хозяйку. Они посочувствовали героине, что ей пришлось провести бессонную ночь - скорее всего, даже не одну. Однако юзеров тронуло, что она не выгнала озорного пушистика из комнаты. -0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!