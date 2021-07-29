Котик, пусти! Забавный момент удалось запечатлеть на видео во Вьетнаме

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на YouTube появился забавный ролик, который привлек внимание юзеров.

Мама и дочь вышли во двор дома, однако входная дверь захлопнулась. Тогда люди начали думать, как попасть в жилище, но тут на помощь пришел кот, который буквально сломал систему. Обычно именно питомцы просятся в дом у окна, но тут ситуация получилась кардинально противоположной.

Жительница Вьетнама бьет ладонью по стеклу, прося своего кота, чтобы тот открыл дверь. Удивительно, но котик пошел на встречу "глупым" хозяевам и прыгнул на ручку двери, после чего она открылась. Кадры повеселил сеть, а юзеры отметили, что этот забавный момент от души их рассмешил. -0-