Котики тоже ждут хозяев с работы и этот милый ролик показывает насколько сильно (Видео)

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вокруг котов ходит много стереотипов, а один из них заключается в том, что они всегда безразлично относятся к хозяевам, которые им нужны, чтобы только покупать корм. Ролик молодого человека в TikTok доказывает обратное.

Мужчина решил наглядно продемонстрировать то, что котики тоже ждут хозяев с работы. Причем, ролик получился настолько милым, что, порой, пушистики скучают очень сильно. В очередной раз питомец отдыхал на кресле, когда услышал звук открывающего замка.

Только ключ успел повернуться, а котик уже спрыгнул со стула и поспешил встречать своего любимого хозяина. Парень радостно входит в дом, а по всем движениям и реакции пушистика становится ясно, что он очень ждал и скучал по человеку. Кадры восхитили сеть и всего за несколько дней собрали более 16 миллионов просмотров. -0-