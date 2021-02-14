Котовалентинка: в США живет идеальный кот для 14 февраля (Фото)

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Сети обнаружили котика, который стал настоящим символом Дня святого Валентина. Фотографии загрузили в Instagram.

Жительница США завела в социальной сети аккаунт своему котику, который моментально привлекает внимание. Дело в том, что питомец стал настоящей котовалентинкой, ведь на его теле можно найти сразу семь сердечек.

Пятна в форме сердца располагаются у животного по всему телу: на боках, шее, под лапами и на подушечках. Даже его нос сердцевидной формы. Питомец по кличке Ривер прославился в сети, а многие оставили под снимками множество лайков. -0-