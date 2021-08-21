Коту надоело смотреть на рыбов и он стал действовать (Видео)

Мужчина спокойно занимался торговлей, когда к нему наведался кот. По всей видимости, пушистику надоело смотреть на рыбов и он решил действовать. Котик аккуратно подкрался к ящикам с добычей и начала лапкой выбирать себе самую лучшую рыбу.











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21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно продавец рыбы с рынка в Таиланде смог сделать любопытные кадры, которые повеселили YouTube.Мужчина, в свою очередь, попытался немного прогнать котика, однако это не остановило пушистика. Тот уже почти схватил рыбу, но ролик заканчивается. Ах, на самом интересном! Впрчоем, юзеры предположили, что такой находчивый кот определенно достиг своей цели. -0-